Krebserkrankung: Daum macht Fortschritte

Der an Krebs erkrankte Fußball-Trainer Christoph Daum macht bei seiner Therapie weitere Fortschritte. „Ich fühle mich gut. In der ersten Phase meiner Therapie habe ich bis Dezember eine sehr intensive Chemotherapie durchlaufen, die sehr gut angeschlagen und alle Metastasen beseitigt hat“, sagte der 69-Jährige der Sport Bild.

Beim langjährigen Bundesliga-Coach war im vergangenen Sommer ein Lungenkarzinom entdeckt worden, Daum machte seine Erkrankung im Oktober öffentlich. Aktuell ist er im Kölner Krebszentrum in Behandlung. "Dort befinde ich mich derzeit in Phase zwei, der Immun-Therapie. Die soll dazu führen, dass aus dem bedrohlichen Krebs-Zustand ein chronischer Zustand wird", so Daum.