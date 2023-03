Real-Superstar Benzema verhöhnt Frankreich-Trainer Deschamps

Dieser hatte in einem Doppelinterview mit LeParisien und Le Figaro dargestellt, wie es aus seiner Sicht zum WM-Aus des Superstars von Real Madrid gekommen war. Benezma war angeschlagen zum Turnier in Katar gereist, noch vor dem ersten Spiel hatte er das Team wieder verlassen.

In seiner Instagram-Story zeigte Benzema nun einen Screenshot von dem Deschamps-Interview und schrieb dazu vielsagend: „Aber welche Dreistigkeit“. Er ergänzte seinen Kommentar mit einem Clown-Emoji.

Benzema bezeichnet Deschamps indirekt als Lügner

In einer weiteren Story zeigte er einen kurzen Videoclip von dem französischen Snapchatter Ritchie, der in die Kamera blickend sagt: „Lügner, du bist ein Lügner“. Wer der Adressat dieser Worte war, machte Benzema unmissverständlich klar: „Heiliger Didier ... gute Nacht“. Auch hier stellte er nochmal das Clown-Emoji dazu.

In dem Interview hatte Deschamps erklärt, dass er in der Vorbereitung auf das erste Spiel in Katar nach Mitternacht zu Benzema aufs Hotelzimmer gegangen war, zusammen mit dem Teamarzt.