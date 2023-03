Spielergewerkschaft FIFPro gegen erneute Winter-WM

Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro hat vor einer erneuten Fußball-WM im Winter mit Blick auf die gestiegene Belastung der Profis gewarnt. Nach der WM in Katar sei die Regenerationszeit für Spieler von durchschnittlich 37 Tagen auf nur noch acht gesunken, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Ohne tiefgreifende Anpassungen an den Spielkalender sei eine erneute WM mitten in der Saison „nicht durchführbar“.