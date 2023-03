U21 in Rumänien ohne Schalker Krauß

Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in ihrem Länderspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Sibiu gegen Rumänien auf Tom Krauß verzichten. Der Mittelfeldspieler von Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist angeschlagen und daher aus dem Quartier in Frankfurt/Main abgereist.