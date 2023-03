U21 startet gegen Japan ins EM-Jahr: „Abläufe optimieren“

Frankfurt am Main (SID) - Ohne mehrere Führungsspieler und mit der EM vor Augen startet die deutsche U21-Nationalmannschaft am Freitag in das neue Jahr. DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss in Frankfurt gegen Japan (18.15 Uhr, ProSieben MAXX) gleich auf fünf Profis verzichten, die den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft haben. Im Gegenzug gehören Henning Matriciani (Schalke 04) und Kenneth Schmidt (SC Freiburg) erstmals zum U21-Aufgebot.