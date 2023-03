U21 startet mit 2:2 gegen Japan ins EM-Jahr

Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist mit einem turbulenten Remis gegen Japan ins EM-Jahr gestartet. Das Team von DFB-Coach Antonio Di Salvo musste sich vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Rudi Völler in Frankfurt mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Vor der Mission Titelverteidigung im Juni offenbarte die deutsche Auswahl vor allem defensiv noch Luft nach oben.

U21-Debütant Jessic Ngankam von Hertha BSC per Foulelfmeter (40.) und Denis Huseinbasic (49.) vom 1. FC Köln trafen vor 6161 Zuschauern für den Europameister, der auf Stützen wie die von Flick nominierten Malick Thiaw und Felix Nmecha verzichten musste. Weil Kein Sato (43.) und Mao Hosoya (46.) die Gäste zwischenzeitlich sogar in Führung brachten, gab es auch im dritten Versuch gegen Japan keinen Sieg für eine deutsche U21. Die EM-Generalprobe für das DFB-Team folgt am Dienstag in Rumänien.