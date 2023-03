Union im Europa-League-Achtelfinale ohne Verteidiger

Fußball-Bundesligist Union Berlin fiebert der ersten Achtelfinal-Partie in der Europa-League-Geschichte des Klubs entgegen - ist vor dem Gegner Union Saint-Gilloise aber gewarnt. „Wir kennen sie, wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Es gilt trotzdem, ein positives Resultat zu erzielen“, sagte Trainer Urs Fischer vor dem Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) in Köpenick.