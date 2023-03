Völler erhofft sich für EM ein „Wir-Gefühl“

Rudi Völler hat mit Blick auf die Heim-EM zu einem „Wir-Gefühl“ aufgerufen. „Den DFB kritisieren kann jeder, und das machen zurzeit viele, er hat ja auch manche Vorlage geliefert“, sagte der Nationalmannschaftsdirektor im Interview mit dem Verbandsjournal. Für den Erfolg und die Freude am Fußball aber müssten die Spieler und die Fans in den Stadien sowie vor den Bildschirmen „eine Einheit sein“.

Weltmeister Argentinien habe das in Katar "beispielhaft vorgelebt. So wie wir 2014." Dieses "Wir-Gefühl" brauche man, und davon würden am Ende alle profitieren. "Dann", betonte Völler, "wird die EURO 2024 ein unvergessliches Erlebnis." Er möchte mithelfen, "dieses Feuer wieder zu entfachen". Mannschaft und Anhang müssten "für ein gemeinsames Ziel brennen".