11 Jahre sieglos! Ex-Eintracht-Star erlöst Flop-Team

Der ehemalige Frankfurt-Innenverteidiger Carlos Zambrano hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen irren Negativlauf beendet.

Der Peruaner siegte in der Copa Libertadores mit seinem Klub Alianza Lima mit 2:1 (0:0) bei Libertad Asuncion aus Paraguay und fuhr somit drei Punkte in der südamerikanischen Version der Champions League ein - die ersten seit über elf Jahren!

Kurioser Negativlauf

Seit 2012 konnten die Peruaner kein Spiel in der Copa Libertadores mehr gewinnen, wurden für diesen Negativlauf von vielen Fans verhöhnt.

In 30 Partien standen bis vor Anpfiff der Partie in Paraguay satte 24 Niederlagen und sechs Remis zu Buche, Lima erzielte dabei lediglich zwölf Tore und kassierte deren 59. Bereits seit 2020 hatte Lima den Rekord der längsten Sieglos-Serie in der Copa Libertadores inne.