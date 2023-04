UEFA-Boss Ceferin kritisiert erneut Befürworter einer Super League

Aleksander Ceferin hat auf dem UEFA-Kongress in Lissabon die Befürworter einer Super League erneut harsch kritisiert.

„Innerhalb weniger Monate hat sich die so genannte Super League in eine Figur aus Rotkäppchen verwandelt: ein als Großmutter verkleideter Wolf, der bereit ist, dich zu fressen. Aber lässt sich tatsächlich jemand täuschen?“, sagte der UEFA-Boss in seiner Eröffnungsrede: „Zum Glück“ sei noch keiner der Treiber „an Scham gestorben.“