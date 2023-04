Europa League: UEFA knallhart vor Risikospiel

Auch das Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Rom am 13. April (im SPORT1 -Liveticker) findet ohne Auswärtsfans statt.

„Die UEFA hat Feyenoord angewiesen, keine Tickets an Rom-Fans zu verkaufen“, teilte der niederländische Erstligist am Dienstag mit. Zuvor hatten italienischen Behörden bereits Feyenoord-Fans für das Rückspiel am 20. April in Rom ausgeschlossen.