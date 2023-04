Jubelgeste sorgt für Entrüstung in Israel

Der Torjubel von Patryk Klimala hat in Israel für mediales Aufsehen gesorgt.

Der polnische Mittelstürmer von Hapoel Beer Sheva feierte einen seiner beiden Treffer beim 2:1 gegen Hapoel Jerusalem mit ausgestrecktem Arm in Richtung der eigenen Fans - viele interpretierten dies als Hitlergruß.

In einem langen Beitrag in den sozialen Medien erklärte Klimala: „Als Pole, der die Geschichte beider Länder respektiert, wäre ich nie auf die Idee gekommen, den Nazigruß zu zeigen. Als ich in Polen lebte, habe ich das Lager Auschwitz-Birkenau besucht. Und ich bin mir der Bedeutung der jüdischen Geschichte und des jüdischen Erbes voll bewusst.“