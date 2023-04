Neuendorf ins FIFA-Council gewählt

DFB-Boss Bernd Neuendorf ist von den europäischen Nationalverbänden ins Council des Weltverbandes FIFA gewählt worden. Der 61-Jährige rückt für eine Amtszeit von zwei Jahren für Peter Peters nach, der seinen Posten nach der verlorenen Präsidentschaftswahl beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur Verfügung gestellt hatte. Einen Gegenkandidaten für Neuendorf hatte es am Mittwoch auf dem 47. Kongress der Europäischen Fußball-Union UEFA in Lissabon nicht gegeben. Die Wahl fand deshalb per Akklamation statt.