Bayer in Rom ohne Bellarabi

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Halbfinal-Hinspiel der Europa League auf Flügelspieler Karim Bellarabi verzichten. Der 33-Jährige verletzte sich am Mittwoch im Abschlusstraining und trat die Reise zum Auswärtsspiel gegen den italienischen Erstligisten AS Rom nicht an. Ausfallen wird am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) zudem der bereits länger verletzte Torjäger Patrik Schick.