Calmund warnt vor Rom: "Wird ein knappes Tänzchen!"

Ex-Manager Reiner Calmund rechnet im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals am Donnerstag zwischen Bayer Leverkusen und der AS Rom mit einem starken italienischen Gastgeber.

Das Team von Trainer Xabi Alonso, den Calmund als „ein kommender Mourinho“ bezeichnete, steht erstmals seit der Triple-Vize-Saison 2001/02 in einem europäischen Halbfinale. Nach dem Hinspiel in Rom fällt in der folgenden Woche (18. Mai/21 Uhr) im Rheinland die Endspiel-Entscheidung.