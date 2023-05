DFB-Motto der WM-Bewerbung 2027: "Breaking New Ground"

Frankfurt am Main (SID) - Die gemeinsame Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Belgien und den Niederlanden um die Austragung der Frauen-WM 2027 steht unter dem Motto „Breaking New Ground“ - bei dem die englischsprachigen Anfangsbuchstaben der drei Länder impliziert wurden. „Die Bedeutung und die Chance ist uns allen bewusst“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Mittwoch: „Deshalb gehen wir es sehr konzentriert an.“