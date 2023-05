Hinspiel in Rom: Bayer startet mit Palacios

Mit Weltmeister Exequiel Palacios in der Anfangself startet Bayer Leverkusen seine Final-Mission in der Europa League. Am vergangenen Wochenende war der Argentinier in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:2) nach Verletzungspause in den Kader von Trainer Xabi Alonso zurückgekehrt, nun steht er im Hinspiel bei der AS Rom am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) von Beginn an auf dem Platz des Stadio Olimpico.