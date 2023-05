Mourinho vor Rückspiel: "Bin ein anderer Mensch geworden"

Voller Selbstlosigkeit ins nächste Endspiel? Star-Trainer Jose Mourinho von Bayer Leverkusens Halbfinal-Gegner AS Rom hat sich vor dem Europa-League-Rückspiel als geläuterter Mann präsentiert.

„Ich bin ein anderer Mensch geworden und denke inzwischen mehr an andere als an mich selbst“, sagte „The Special One“ vor der Partie am Donnerstagabend (21.00 Uhr) in der BayArena.

„Die Gegenwart ist wichtiger. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Wir kennen die Zukunft nicht“, sagte Mourinho. Er wolle „natürlich“ gerne das Finale erreichen, „aber nicht in erster Linie für mich selbst“.

Mourinho zu PSG? Der Trainer mauert

Stattdessen würde er sich "so sehr für die Jungs und für die Fans freuen", beteuerte der exzentrische Portugiese: "Für die Fans, weil sie absolut außergewöhnlich sind, und für die Jungs, weil sie eine unglaubliche Gruppe sind und in dieser Saison alles geben."

Das Abschneiden in der Europa League werde keinen Einfluss auf seine eigene Zukunft haben, so Mourinho, der zuletzt auch mit dem französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wurde. „Ich möchte über das ein oder andere Thema nicht reden“, sagte er. Er denke derzeit weder an das Endspiel noch an seine eigene Zukunft.