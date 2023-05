Sevilla kassiert späten Ausgleich in Turin

Rekordsieger FC Sevilla hat das Endspiel in seinem Lieblingswettbewerb Europa League nach einem wertvollen Remis bei Juventus Turin dicht vor Augen.

Die Spanier holten im Halbfinal-Hinspiel beim italienischen Fußball-Rekordmeister ein 1:1 (1:0), verspielten durch den Ausgleich in der siebten Minute der Nachspielzeit aber eine noch bessere Ausgangsposition. Die fünfte Endspielteilnahme in den letzten neun Jahren ist dennoch in Reichweite.