U17-EM: DFB-Auswahl im Halbfinale - und mit WM-Ticket

Die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft hat bei der EM-Endrunde in Ungarn trotz 105-minütiger Unterzahl das Halbfinale erreicht. Durch ein 3:2 im Elfmeterschießen (1:1, 0:1 n.V.) gegen die Schweiz sicherte sich die Mannschaft von Trainer Christian Wück außerdem die Teilnahme an der WM in Peru (10. November bis 2. Dezember). Im Halbfinale am Dienstag trifft die DFB-Auswahl auf Polen, das sich mit 3:2 gegen Serbien durchsetzte.