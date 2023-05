Zimmermann sieht "gesellschaftliches Problem"

Nach den jüngsten Vorfällen von Fehlverhalten gegenüber Schiedsrichtern hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein übergeordnetes Problem ausgemacht. "Wir haben ein gesellschaftliches Problem in Umgang, Respekt und Verhalten. Das zeigt sich nicht zuletzt im Fußball", kritisierte der zuständige Vizepräsident Ronny Zimmermann.

Zuletzt hatte es in der 3. Liga einen Spielabbruch gegeben, nachdem der Unparteiische Nicolas Winter auf dem Weg in die Kabine mit Bier überschüttet wurde. Zudem war Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann nach einer Fehlentscheidung beim Spiel von Borussia Dortmund beim VfL Bochum (1:1) mehrfach bedroht worden und hatte Strafanzeige gestellt. Der Vizepräsident nahm die Unparteiischen in Schutz, sie seien "ein unglaublich wertvoller Teil der Fußballfamilie".