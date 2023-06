DFB: Boom im Mädchen-Fußball, Hoffnung bei Schiedsrichtern

Der Boom im Mädchenfußball hält in Deutschland an. Bei den Mädchen bis 16 Jahren waren in der Saison 2022/23 mehr als 97.500 Spielerinnen am Ball.

© FIRO/SID