Fehlender Teamgeist bei U21? "Als Mannschaft nicht gereicht"

Hinter Tschechien und Israel! U21 wird Gruppenletzter

Nach nur einem Punkt aus den Spielen gegen Israel (1:1), Tschechien (1:2) und England landete die DFB-Auswahl in der Gruppe C auf dem letzten Platz. "Mit den Rückschlägen, mit den ganzen Kleinigkeiten drum herum, haben wir vielleicht ein bisschen mit uns gehadert", gab auch Spielmacher Angelo Stiller zu.

Noah Atubolu wurde noch konkreter: "Der Turnierstart hat etwas mit dem Team gemacht. Wir haben versucht, positiv zu bleiben, aber haben das so ein bisschen mitgetragen", sagte der Keeper des SC Freiburg, der selbst einige Fehler im Aufbauspiel machte. "Ich spiele mutig. Wenn nicht jeder diesen Mut hat, dann wird das genauso weitergehen. Ich bleibe meiner Spielart treu und hätte mir gewünscht, dass das jeder so gemacht hätte."

Es habe am Ende an „Intensität“ und „Zusammenhalt“ gefehlt, sagte Yannik Keitel. „Wir verstehen uns alle super, aber nach den ersten beiden Spielen war die Stimmung geknickt. Ich will keinem in der Mannschaft Teamgeist absprechen, aber letzten Endes hat es einfach als Mannschaft nicht gereicht.“