Hummels: „Wer Blut spendet, rettet Leben“

„Wer Blut spendet, rettet Leben“, sagte der 34-Jährige anlässlich des jährlichen Weltblutspendetages am Mittwoch. „Jedem sollte bewusst sein, dass sein Leben auf einen Schlag von einer Blutspende abhängig sein kann. Ein Mangel an Blutkonserven könnte lebensbedrohliche Folgen haben.“

Die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden in den nächsten Jahren rund 275.000 Blutspender aus der spendenstarken Babyboomer-Generation verlieren, was lebensbedrohliche Lücken in die Blutversorgung reißen könnte, heißt es in der Mitteilung des DRK.