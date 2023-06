Roma-Fans attackieren Schiedsrichter Taylor am Flughafen

Etwa 100 Fans der AS Rom haben am Donnerstagabend auf dem Budapester Flughafen den britischen Schiedsrichter des Europa-League-Finales gegen den FC Sevilla angegriffen und beschimpft. Als Anthony Taylor vor seinem Rückflug nach Großbritannien von den Tifosi erkannt wurde, ertönten Sprechchöre, Pfiffe und Beleidigungen in Richtung des Referees wegen einiger Entscheidungen, die auch Roma-Trainer Jose Mourinho verärgert hatten. Der Portugiese hatte Taylor tags zuvor im Stadion-Parkhaus beschimpft.