Rummenigge: Dreesen steht für "Paradigmenwechsel" bei Bayern

Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge sieht mit dem neuen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen eine Zeitenwende beim FC Bayern heraufziehen. Der Vor-Vorgänger des neuen Münchner Bosses sieht es als "Paradigmenwechsel" oder "Tribut an die Neuzeit, dass nun eben kein ehemaliger Spieler an der Spitze steht, sondern ein Finanzfachmann", wie er im kicker sagte: "Dies ist ja in ganz Europa Usus."