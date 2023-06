Werner fällt für Ukraine-Spiel aus

Timo Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht Bundestrainer Hansi Flick für das 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte gegen die Ukraine am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen wohl nicht zur Verfügung. "Für Montag wird es sehr, sehr eng. Ich probiere, dass es für das zweite Spiel reicht", sagte Werner am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.