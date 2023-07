Böses Foul! United-Keeper rammt Wrexham-Stürmer um - Trainer außer sich

Riesenaufregung beim AFC Wrexham – und mittendrin ein Spieler von Manchester United. In der Nacht zu Mittwoch begegneten sich beide Teams in einem Testspiel in den USA, das das Team der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney mit 3:1 für sich entschied. Doch das Ergebnis des Spiels, bei dem United mit einer Nachwuchself antrat, geriet zur Nebensache.

Der 28-Jährige, der vergangene Saison 46 Pflichtspieltore für die Waliser erzielt hatte und damit maßgeblich am Aufstieg in die viertklassige League Two und der damit verbundenen Rückkehr in den Profifußball beteiligt gewesen war, blieb liegen und konnte erst nach mehrminütiger Behandlungspause vom Platz gebracht werden.