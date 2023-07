Conference League: Bizarrer Elferkrimi in Belfast

Was für ein kurioser Treffer!

Jay Donnelly schlug sich die Hände vors Gesicht. Sein Elfmeterfehlschuss, da war sich der Stürmer vom Glentoran FC sicher, bedeutete das Aus des nordirischen Klubs in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League .

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Video des Elfmeters ging viral

Das BBC-Video der kuriosen Szene von Donnerstagabend ging viral - inklusive der wilden Schreie der euphorisierten Kommentatoren („Er ging rein!“). Der Ball hatte bei der Parade von Cassar so einen Drall bekommen, dass er doch noch ins Tor rollte - und Donnelly jubeln durfte. Seine Freude war jedoch von kurzer Dauer, aber der Reihe nach.

Schon im Hinspiel (1:1) hatte Glentoran einen Elfmeter in der regulären Spielzeit vergeben, auch im Rückspiel in Belfast scheiterte Bobby Burns vom Punkt. Doch der späte Ausgleich des Verteidigers (90.+13) brachte die Nordiren erneut in die (torlose) Verlängerung.