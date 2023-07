Popp über Frauenfußball: "Nahbarer als die Männer"

„Die Nähe zu den Fans, dass wir nahbarer sind als die Männer, macht den Frauenfußball unter anderem aus“, sagte die Nationalspielerin vom VfL Wolfsburg in der deutschen Ausgabe von Sports Illustrated: „Wir sind sehr authentisch unterwegs, und ich hoffe, dass das so bleibt.“

Zwei Wochen vor dem Start des WM-Turniers in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ist Popp mit der Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland zufrieden, im Ausland sei man allerdings weiter.

„In anderen Ländern geht man die Schritte in Sachen Professionalisierung und Vermarktung noch konsequenter, sodass wir aufpassen müssen, dass wir nicht überholt werden“, so die 32 Jahre alte Stürmerin: „Denn Deutschland möchte mit seinem Fußball dabei sein an der Weltspitze, und dazu gehört eben mehr, als einfach nur guten Fußball zu spielen.“

Zurzeit befindet sich Popp mit dem deutschen Team im Trainingslager in Herzogenaurach. In der WM-Generalprobe trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Freitag in Fürth auf Sambia.