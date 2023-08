Acht Tote bei Fanbus-Unfall in Brasilien

Ein schwerer Bus-Unfall hat am frühen Sonntagmorgen mindestens acht Fans des brasilianischen Fußball-Erstligisten SC Corinthians das Leben gekostet.

Nach ersten Informationen war das Fahrzeug auf der Rückfahrt vom Gastspiel bei Cruzeiro EC (1:1) in Belo Horizonte wohl wegen defekter Bremsen in einer Kurve ins Schleudern geraten und anschließend gegen einen Erdwall geprallt. Viele der 43 Passagiere wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.