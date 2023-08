Ceferin ruft zum Kampf gegen Hooliganismus auf

AEK-Athen-Fan Michalis Katsouris war bei gewaltsamen Zusammenstößen am Vorabend des Champions-League-Qualifikationsspiels des kroatischen Meisters Dinamo Zagreb bei AEK in einem Vorort von Athen erstochen worden. Das Spiel war daraufhin von der UEFA auf den 19. August verschoben worden.

Ceferin fordert „Bekämpfung von Gewalt in Stadien“

"Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass eine solche Tragödie nie wieder passiert", sagte Ceferin. Am Sonntag waren 105 Personen wegen Beteiligung an den Vorfällen angeklagt und in Untersuchungshaft genommen worden. Zu den Angeklagten gehören 102 Kroaten.