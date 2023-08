DFB präsentiert Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung

Der Deutsche Fußball-Bund stellt am Montag um 12 Uhr seinen neuen Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung vor. Dies teilte der Verband am Samstag mit. Nach SID -Informationen ist die Wahl auf den früheren Bundesliga-Trainer Hannes Wolf (42) gefallen, der bislang beim Verband für die U20 verantwortlich ist.

An der Pressekonferenz im DFB-Campus in Frankfurt am Main nehmen auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler teil.