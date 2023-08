Sasic mahnt Reformen beim DFB an

DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic hat den Verband nach den jüngsten Enttäuschungen der deutschen Nationalmannschaften in die Pflicht genommen und ein Umdenken gefordert. "Am Ende braucht ein Verband vor allem Menschen in verantwortlichen Positionen, die dafür sorgen, dass eine Nationalmannschaft ihr Potenzial ausschöpft", sagte Sasic der Zeit.