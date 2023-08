Bundesliga: "Sind keine gefühllosen Roboter"! - Aytekin wird deutlich

Gewisse Entwicklungen in der Gesellschaft betrachtet Aytekin mit Sorge: „Grundsätzlich muss bestimmten Amtsträgern, ob Politikern, Polizisten, Lehrern oder eben auch Schiedsrichtern, ein Mindestmaß an Respekt entgegengebracht werden. Was diese Leute über sich ergehen lassen müssen, ist wirklich traurig.“

„Mit Kritik grundsätzlich kein Problem“

Aytekin weiß genau, wie er mit aufbrausenden Spielern auf dem Platz umzugehen hat. „Wenn ich spüre, ein Spieler ist kurz davor durchzudrehen, spreche ich ihn proaktiv an. Ich will Konflikte vermeiden.“ Bringe er den Spieler wieder in die Balance, „laufen die Spiele entspannt ab. Wenn nicht, muss ich härter durchgreifen“, so der Referee.