Thiaw verrät: So stellte ich Kane kalt - CL-Duell gegen neuen Bayern-Star mit Milan

Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw betrachtet den Wechsel 2022 von Schalke 04 zum italienischen Topklub AC Mailand als entscheidenden Schritt in seiner Entwicklung.

Kraft zieht der ehemalige U21-Europameister auch aus seinem Glauben: „Ich bin Moslem, gläubig aufgewachsen und kam früh mit der Religion in Kontakt. Ich bete fünfmal am Tag, halte mich an den Ramadan.“