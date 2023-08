DFB-Debakel: Völler sieht kein allgemeines Problem im deutschen Fußball

Rudi Völler sieht nach dem frühen WM-Aus der deutschen Frauen und den zahlreichen vorherigen Enttäuschungen kein grundlegendes Problem im deutschen Fußball. „Die A-Mannschaft der Männer, die U21 und jetzt die Frauen - das alles unter einen Hut zu bekommen, wäre falsch. Das muss man alles getrennt beurteilen, da gibt es Gründe für“, sagte der DFB-Direktor am Freitag bei einem DFB-Termin in seiner Heimatstadt Hanau.

Die Frauen waren am Donnerstag wie schon die Männer bei ihrer WM in Katar und zuletzt die U21 bei der EM schon in der Vorrunde gescheitert. "Wir sind natürlich alle davon ausgegangen, dass unsere Frauen zumindest das Achtelfinale erreichen. Das war dann doch überraschend und enttäuschend. Aber unsere Frauen haben im letzten Jahr bei der Europameisterschaft gezeigt, zu was sie fähig sind", sagte Völler über die Vize-Europameisterinnen.