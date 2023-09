Bild: Flick wird freigestellt

Bundestrainer Hansi Flick wird nach Informationen der Bild-Zeitung noch am Sonntag von seinen Aufgaben entbunden. Zu dieser Entscheidung soll der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Tag nach der 1:4 (1:2)-Blamage in Wolfsburg gekommen sein. Nach SID-Informationen gab es am Nachmittag ein kurzfristig einberufene Videokonferenz des Aufsichtsrates der DFB GmbH.