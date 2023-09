Bobic: Rettig-Verpflichtung "kommunikativ ein Desaster"

Ex-Europameister Fredi Bobic hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) für sein Vorgehen bei der Verpflichtung des neuen Geschäftsführers Andreas Rettig scharf kritisiert. "Kommunikativ war das ein Desaster mit der Personalie Andreas Rettig", sagte Bobic dem Kölner Express: "Durch die Entscheidung für Rettig spaltest du erstmal Liga und DFB. Da kann DFB-Boss Bernd Neuendorf erzählen, was er will."

Bobic rechnet mit einem baldigen großen Umbruch im DFB: "Ich glaube im Sommer nach der EM passiert etwas komplett Neues, was Trainer und Sportdirektor angeht", sagte er: "Aber da muss der DFB auch mal festlegen, was er genau will, die sollen ein Profil entwickeln und dann können sie auf Personen zugehen, die infrage kommen."