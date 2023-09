ECA: Bayerns Boss Dreesen zum Exekutivmitglied ernannt

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (56) vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist ins neu gegründete Exekutivkomitee der einflussreichen European Club Association aufgenommen worden. Das gab die Vereinigung nach ihrem Vorstandstreffen in Warschau bekannt. Die zwölfköpfige ECA-Exekutive soll an den gesamten Vorstand berichten und damit schnellere Entscheidungen ermöglichen. Dreesen gehört dem Kreis in den kommenden vier Jahren als einer von fünf Stellvertretern des Vorsitzenden Nasser Al-Khelaifi (Paris St. Germain) an.