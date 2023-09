Gladbach-Star im TV: "Sollte überhaupt nicht hier sein"

Christoph Kramer hat bei der Gala zum Deutschen Fernsehpreis bei einer Dankesrede für Belustigung gesorgt. Der Fußball-Profi von Borussia Mönchengladbach wurde als Teil des TV-Teams des ZDF in der Kategorie „Beste Sportsendung“ für die Berichterstattung zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgezeichnet.

Kramer war während der WM unter anderem zusammen mit Per Mertesacker als TV-Experte im Einsatz gewesen.

„Ich sollte eigentlich überhaupt nicht hier sein, weil wir zwei Punkte haben, es spät und übermorgen Spiel ist“, sagte Kramer während der Übertragung der Award-Show von Sat.1. Der Mittelfeldspieler spielte dabei auf die prekäre Tabellensituation seines Klubs an. Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim VfL Bochum an.