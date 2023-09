Hitzlsperger: "Werde immer wieder vor Probleme gestellt"

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sieht in Bezug auf das Thema Homosexualität im Fußball nach wie vor große Barrieren. „Ich habe global betrachtet in zu vielen Ländern ein Problem. Deswegen habe ich mich auch bei der WM in Katar im Vorfeld oft dazu geäußert. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich vor die Frage gestellt wurde, ob ich Fußball, den ich sehr liebe, bei einer WM live sehen kann“, sagte Hitzlsperger bei der Vorstellung einer Amazon-Doku in München.