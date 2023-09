Liverpool und Rom mühen sich zu Auftaktsiegen

Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ist erfolgreich in die neue Saison der Europa League gestartet. Im ersten Duell mit dem Linzer ASK siegten die Reds in Österreich am Donnerstagabend mit 3:1 (0:1). Auch die AS Rom begann ihre Europareise mit drei Punkten, bei Sheriff Tiraspol fuhren die Italiener ein 2:1 (1:0) ein.