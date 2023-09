DFB-Boss von Watzke-Vorstoß irritiert: "Sollten eigene Beschlüsse ernst nehmen"

Bernd Neuendorf reagiert auf die Kritik des DFB-Vizepräsidenten Hans-Joachim Watzke am Nachwuchskonzept des Verbandes irritiert. „Diese Aussagen haben mich überrascht“, sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes dem SID am Freitag: „Denn die neuen Spielformen im Kinderfußball wurden 2022 nach einer mehrjährigen Pilotphase unter enger Einbeziehung der DFL vom DFB-Bundestag in Bonn einstimmig beschlossen.“