Nagelsmann-Entscheidung: DFB lädt zur PK

Im Anschluss an die Sitzung der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der DFB GmbH am Freitag lädt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) um 12.00 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt/Main zur Pressekonferenz. Die Teilnahme ist auch digital möglich. In der turnusmäßigen Sitzung der Gremien wird über die Bestellung von Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer entschieden.