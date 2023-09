Nationalmannschaft: Völler-Ansage!! "Will sehen, dass jeder brennt"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat die deutsche Nationalmannschaft vor den Länderspielen gegen den WM-Schreck Japan am Samstag und drei Tage später gegen Vize-Weltmeister Frankreich in die Pflicht genommen. „Ich will sehen, dass jeder brennt. Von der ersten Minute an“, sagte Völler der Sport Bild.