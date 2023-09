Olympiasiegerin Kemme kontert Pocher-Kritik

Fußball-Olympiasiegerin Tabea Kemme hat die Kritik von Comedian Oliver Pocher an ihrem spanischen Trikot-Outfit als Sky-Expertin beim Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München (1:2) gekontert. „Wieder ein Beispiel, wenn man sexuelle Nötigung verharmlost. Absolutes No Go!“, schrieb die 31-Jährige bei Instagram.

Kemme analysierte am Samstag im Borussia-Park im Dress von Jennifer Hermoso, die vom spanischen Verbandschef Luis Rubiales gegen ihren Willen bei der Siegerehrung auf den Mund geküsst wurde, das Abendspiel für den Pay-TV-Sender. Pocher hatte in den Sozialen Medien geätzt: "Manchmal kann man es auch als Expertin übertreiben. Wie aus einer definitiv fragwürdigen Szene, über die sich noch die Mannschaft im Bus amüsiert, irgendwann eine Staatsaffäre gemacht wird... okay." Kemme sei nur auf "schnelle" Likes aus gewesen.