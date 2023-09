Tuchel vermisst „Achse“ bei Bayern und in der DFB-Auswahl

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel vermisst beim Rekordmeister, aber auch in der Nationalmannschaft nach wie vor einen festen Kern an Anführern. „Wir versuchen, eine Achse zu bilden und Führungsspieler herauszubilden. Das ist ein Thema bei der Nationalmannschaft in den letzten Jahren und es begleitet uns“, sagte Tuchel vor dem Champions-League-Auftakt gegen Manchester United bei DAZN.