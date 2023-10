50.000 Euro Sachschaden - Einbruch bei Lok Leipzig

In das Bruno-Plache-Stadion des Fußball-Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Das gab der Viertligist am Samstag in einem Statement bekannt: „Unser Verein wurde Opfer eines besonders schweren Einbruchs in unsere Geschäftsstelle sowie in unserem VIP-Raum und das Club Casino.“