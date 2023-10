Augsburger Maier fällt länger aus

Der FC Augsburg muss in den kommenden Spielen auf Mittelfeldmann Arne Maier verzichten. Der 24-Jährige zog sich im Training am vergangenen Sonntag eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zu, wie die bayerischen Schwaben am Dienstag mitteilten.

Der FCA rechnet mit einer Zwangspause von „vermutlich vier Wochen“. Maier kam in den beiden Spielen unter dem neuen Trainer Jess Thorup nicht zum Einsatz. Für dessen Vorgänger Enrico Maaßen bestritt er in dieser Saison drei Kurzeinsätze in der Bundesliga. Nur beim Pokal-Aus bei Drittligist SpVgg Unterhaching (0:2) stand er in der Startelf.